Deborah Secco revela que fazia sexo dez vezes por dia: “Nem comia, nem dormia”

Deborah Secco assumiu que no início do relacionamento amoroso com Hugo Moura fazia sexo dez vezes por dia e não comia ou dormia.

Depois de cinco anos juntos, a atriz brasileira revelou detalhes íntimos sobre o casamento, no “OtaLab”, no UOL, destacando que o casal “só fazia sexo” no início e “não tinha outro tipo de relacionamento”.

“Nunca contei se foram dez. O que estava a querer dizer é que no início da relação só fazia sexo, não tinha outro tipo de relacionamento. Só via e fazia sexo, nem comia nem dormia”, revelou, explicando as declarações que fez na rúbrica “Cada um no seu banheiro”, no canal de Sabrina Sato no YouTube.

“Com o passar dos anos a relação vai ganhando uma nova roupagem. Passamos a fazer outras coisas além de sexo”, acrescentou.

Recorde-se que Deborah Secco e Hugo Moura têm uma filha em comum, Maria Flor.

