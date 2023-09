Dedica música à ama dos filhos e arrasa ex-sogro. Conheça o novo tema de Shakira

ra volta a dar que falar no mundo da música. O novo tema da cantora colombiana e dedicado à ama dos filhos e o ex-sogro foi mencionado.

É mais uma de Shakira: depois de ter lançado um tema, em colaboração com Bizarrap, recheado de indiretas para o ex-companheiro, que, alegadamente, a traiu com Clara Chía, a cantora colombiana volta a atacar.

“El Jefe”, a nova música de Shakira, criada em parceria com ‘Fuerza Regida’, é dedicada a Lili Melgar, a ama dos seus filhos, Milan e Sasha, e a cuidadora chega mesmo a aparecer no videoclipe.

Lili terá alertado Shakira para a relação extraconjugal de Gerard Piqué com Clara Chía. Por esse motivo, o antigo jogador de futebol do FC Barcelona despediu a ama e não pagou a indemnização a que esta teria direito. A intérprete manteve-se fiel a Lili e esta seguiu para Miami, nos Estados Unidos, juntamente com Shakira e os filhos.

“Lili Melgar, esta canção é para ti / Que não te pagaram a indemnização”, canta a artista, durante o novo tema.

No entanto, a polémica não acaba por aqui. Além de ter referido a ama, Shakira utilizou o novo tema para arrasar o ex-sogro. “Dizem que não existe mal que não dure mais de 100 anos / Mas o meu sogro continua aí, sem por os pés na cova”, canta.