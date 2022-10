Demi Lovato acorda sem voz e adia espetáculo: “Era a última coisa que queria”

Demi Lovato revelou ter de adiar o espetáculo desta quarta-feira, 5 de outubro, depois de ter acordado sem voz. A cantora mostrou-se triste com o adiamento.

A cantora norte-americana, de 30 anos, alertou, no perfil de Instagram, que acordou sem voz e não estava capaz de dar o espetáculo que tinha agendado em Rosemont, nos Estados Unidos.

“Acordei sem voz. Peço imensa desculpa, mas parte-me o coração estar aqui a anunciar que tenho de adiar o concerto. Os bilhetes vão ser os mesmos para a nova data que será anunciada em breve”, informou.

“Esta é a última coisa que queria fazer… Tenho estado a divertir-me com vocês e mal posso esperar para vos ver de novo. Peço desculpa, novamente, e agradeço a vossa compreensão. Gosto muito de vocês”, disse.

Esta não é a primeira vez que a artista tem problemas com a sua voz. Lembre-se que, em setembro, Demi Lovato revelou ter enfrentado a mesma situação, porém, subiu ao palco e contou com a ajuda dos fãs para cantar as músicas.

Na altura, a cantora anunciou que a digressão que está a decorrer será a última por agora. “Estou tão doente que não consigo sair da cama. Não consigo fazer mais isto”, afirmou.