Depois da Áustria, Cristina Ferreira viaja até outro destino

Após ter estado na Áustria com o filho Tiago e as avós do menino, Cristina Ferreira rumou até um novo destino na Europa.

Esta sexta-feira, 8 de dezembro, Cristina Ferreira trocou a Áustria pela Alemanha. A apresentadora da TVI está em Munique, tal como divulgou nas redes sociais.

Todos os anos, a diretora de ficção e entretenimento da estação de Queluz de Baixo faz uma viagem com o filho Tiago, de 15 anos, e as avós do menino. A família rumou até Salzburgo, na Áustria, e Cristina escreveu: “É sempre a viagem mais bonita do ano. Porque nada apagará estas memórias que vivem em conjunto. Às vezes fico só a observar. A conversa das duas, o espanto, as brincadeiras com o neto, o amor que os une”.

Ainda assim, Cristina não confirmou que o menino e as avós seguiram para a Alemanha, uma vez que as fotografias partilhadas são, maioritariamente, de paisagens.