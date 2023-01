Depois da cirurgia, Mel Jordão recebe vídeo da filha: “Um amor que cura”

Depois de ter sido sujeita a uma cirurgia, Mel Jordão encontra-se a recuperar. Durante este período, a maquilhadora recebeu um vídeo da filha, Penélope.

A companheira de Diogo Piçarra foi surpreendida pelo cantor que lhe enviou um vídeo da filha do casal a declarar-se e a mandar beijinhos. Mel Jordão mostrou-se, no perfil de Instagram, rendida.

“Recebi este vídeo do meu amorzinho, que me dá energia e me abastece de um amor que cura”, começou por partilhar.

“Ouvi-la a dizer que me ama deixa-me a pensar que bem fiz eu nesta vida para ter tido exatamente a menina com que sempre sonhei. E aquele gritinho no final de bebé feliz? Só me resta agradecer”, salientou.