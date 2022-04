Depois da entrevista do “ex”, Luciana Abreu agradece à “mãe do coração”

Um dia depois de Daniel Souza, ex-companheiro de Luciana Abreu, ter cedido uma entrevista em que reage, pela primeira vez, às acusações de violência doméstica, a cantora agradeceu à “mãe do coração”.

O guia turístico esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e abordou temas como rituais que, alegadamente, são realizados na casa da também atriz, problemas com “dinheiros” e negou todas as acusações de que é alvo.

“Graças a Deus, eu tenho uma mãe do coração Sra D.Maia Odete Raposo, fisioterapeuta considerada , admirada e respeitada pelos que realmente a merecem, que quando eu caio (ainda com 36 anos generosos) me diz: ‘Não importa quantas vezes tu caias, filha, desde que te levantes. Ninguém calça os teus sapatos! A maior profissão desta vida é ser mãe! Não é remunerada, tira-nos anos e ainda nos dá despesas. Só o tempo nos pode ensinar a perceber se a escolha que fizemos foi acerta ou errada. Vive, filha, não percas os melhores anos’”, começou por escrever Luciana Abreu.

“Palavras sábias de uma verdadeira mãe que só e simplesmente me ama. Uma verdadeira e boa mãe, só ambiciona felicidade e saúde para os seus filhos. Eu tenho uma grande mãe do coração, que me fez entrar na universidade, que me deu a mão, força, coragem e que me ajudou a ultrapassar os obstáculos, e mesmo assim me ajuda a criar quatro filhas sozinha”, disse.

“Grande mãe. Obrigada, mãe. Coitados dos medíocres que não tiveram as minhas bênçãos, a minha sorte e quatro filhas generosas que me admiram, respeitam e amam”, referiu ainda.

“A minha filosofia é analisar todo o conhecimento, meu ou dos outros, aprender a respeitar e analisar os comportamentos do ser humano. O que nos leva a fazer, a dizer ou a querer. Isto é a base da minha vida. Aprender para ensinar as minhas filhas e as minhas filhas aos meus netos. Isto é o respeito e dignidade”, afirmou.

“Às vezes, dou por mim a pensar… a dignidade, porque é que tantas vezes é rejeitada? Sim! Porque é que tantas vezes as pessoas rejeitam um bem tão pessoal, um bem de vida? Tendo já em conta quando terceiros nos roubam essa dignidade! É imperdoável. É imperdoável não se dar valor e não se preservar a dignidade!” desabafou. “Obrigada, meu Deus, por me dares as cruzes que sabes que só tenho capacidade de carregar”, rematou.