Depois da nudez na banheira, Cristina Ferreira mostra as curvas com vestido justo

Cristina Ferreira continua em Palma de Maiorca a espalhar sedução: depois da fotografia na banheira, a apresentadora usou um vestido que lhe realça as curvas.

A dar tudo: Cristina Ferreira continua por terras espanholas, em Palma de Maiorca, num curto período de férias e tem dado que falar nas redes sociais: depois da imagem nua na banheira, a apresentadora usou um vestido muito justo que lhe acentua as curvas e que conquistou os milhares de seguidores.

“Sábado à noite”, legendou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, a propósito do momento de lazer em que usou o seu vestido em tons dourados.

As reações dos milhares de seguidores no perfil de Instagram da apresentadora não se fizeram esperar, com destaque para o elogio da atriz Rita Pereira: “Parou tudo! Esse vestido é para sair diretamente desse corpitxo para o meu! Faxavor, já usou, não vai repetir looks portanto envie cá para casa!”, brincou a estrela dos “Morangos com Açúcar”, série juvenil do quarto canal que já está em gravações.

Também Susana Dias Ramos, comentadora de “O Triângulo”, se mostrou rendida ao “modelito” exibido por Cristina Ferreira: “Alguém chama os bombeiros que me está a arder o feed, oh da guarda!”