Depois da separação de Paulo Vintém, Marta Melro mostra boa forma na praia

Marta Melro aproveitou as primeiras semanas de verão para ir até à praia e mostrar-se em biquíni. A separação de Paulo Vintém parece estar a ser ultrapassada.

Solteira, mas não disponível, como afirmou há poucos dias, Marta Melro foi até à praia, na companhia de uma amiga, onde se divertiu e mostrou a boa forma física. A separação de Paulo Vintém, músico dos D’ZRT, aparenta estar a ser ultrapassada.

“Nunca esqueças as pessoas que estiveram contigo nos momentos difíceis, mantém-nas perto mesmo quando não precisas delas”, referiu a atriz, sobre a amiga que a acompanhou no areal e no mar, a propósito do fim do namoro com o músico.

Na festa de verão da TVI, que aconteceu há uma semana, no espaço SUD, em Lisboa, Marta Melro não se quis alongar sobre o fim do namoro em declarações à N-TV: “Estou bem. Já nos cruzámos hoje, tratamos da Aurora os dois”, limitou-se a referir ao nosso site.