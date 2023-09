Depois da separação polémica, Jorge Gabriel tem motivos para celebrar

Após a separação, polémica, da agora ex-mulher, Filipa Gameiro, Jorge Gabriel tem motivos para sorrir com mais um aniversário da “Praça da Alegria”.

Foram dias intensos e polémicos para Jorge Gabriel que, recentemente, divorciou-se da mulher e mãe dos filhos, Filipa Gameiro, num processo que deu muito que falar na Imprensa, uma vez que a agora ex-companheira fez saber que há muito que desejava estar separada.

“A decisão deste divórcio foi tomada unilateralmente por mim, e não ponderada por ambos como foi escrito, após vários anos de muitas tentativas da minha parte, e só agora finalmente conseguida levar até ao final”, referiu Filipa Gameiro em comunicado.

Agora, com o tema do divórcio ainda na agenda mediática, Jorge Gabriel voltou a prestar declarações publicamente, mas para assinalar mais um aniversário do programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria”.

“28 anos de ‘Praça da Alegria’, 21 comigo”, assinalou no perfil de Instagram. “Duas décadas de profissionalismo, empenho, motivação, amor… família. Muito obrigado a todos”, afirmou Jorge Gabriel, que aparece na imagem ao lado da outra apresentadora do formato, Sónia Araújo.

Também a apresentadora se congratulou com o programa emitido a partir dos estúdios do Monte da Virgem: “28 anos de @pracadaalegriartp ! Cheguei ao programa há 27! Como assim? Não dei por ela…”, brincou Sónia Araújo.