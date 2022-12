Depois da separação, Shakira passa Natal no deserto com os filhos

Depois da separação do futebolista Gerard Piqué, Shakira passou o Natal deste ano com os filhos, Milan e Sasha, no deserto, tal como mostrou nas redes sociais.

A cantora, de 45 anos, viajou com os filhos até ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para desfrutar da época natalícia. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou uma fotografia do momento.

“No deserto, à procura de serenidade, este Natal”, pode ler-se na legenda da imagem publicada.

Antes de se mostrar no deserto, a artista agradeceu o amor e carinho que recebeu durante o ano. “Obrigado pelo amor e apoio que me deram durante o ano. Desejo umas boas festas. Que seja um 2023 cheio de paz e esperança”, escreveu.

Shakira e Piqué terminaram a relação amorosa de 11 anos e meio, depois do atleta espanhol ter sido “apanhado” pelo cantora colombiana com outra mulher, segundo a Imprensa espanhola.

Após uma semana das notícias de traição, a separação foi confirmada através de um comunicado, em junho: “Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade máxima, pedimos respeito pela nossa privacidade. Obrigado pela vossa compreensão”.