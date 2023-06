Depois da traição à mulher, grávida, Neymar já sabe o sexo do bebé

Poucos dias após ter assumido publicamente que traiu a namorada, que está grávida, Neymar ficou a saber o sexo do bebé.

A vida do avançado do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar tem sido uma “montanha-russa” nos últimos dias: primeiro, o atleta assumiu, ao mundo, a traição à namorada, que está grávida, depois pediu perdão e agora soube o sexo do bebé em comum com Bruna Biancardi: vem aí uma menina.

Foi a jovem a avançar com a novidade nas redes sociais, depois do filho mais velho do craque do PSG e do “escrete” ter carregado num botão que revelou o cor de rosa.

“Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!”, escreveu a namorada do futebolista nas redes sociais, sem esconder a emoção.

Na semana passada, depois de ter sido noticiado que traiu Bruna Biancardi com a “coach” Fernanda Campos, Neymar desculpou-se nas redes sociais. Admitiu que errou e que esse “erro” foi “injustificável”.

A polémica começou depois da colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, ter avançado que o avançado dos franceses do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira enganou a companheira no Dia dos Namorados. Foram mesmo publicados alegados “prints” com a “coach” Fernanda Campos, quando os dois se terão encontrado num apartamento em São Paulo.

“Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida”, disse Neymar no perfil de Instagram.