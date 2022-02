Depois da vida real, Bárbara Branco e José Condessa fazem par romântico na ficção

A novela da TVI “Bem me Quer” estreou-se ontem à noite com os dois namorados a fazerem de par amoroso na trama. Bárbara Branco e José Condessa revelam como conseguem separar os sentimentos.

A TVI estreou ontem à noite a novela “Bem me Quer”, passada entre Aveiro e a Serra da Estrela e que tem como protagonistas Bárbara Branco, José Condessa e Kelly Bailey. Os dois primeiros, namorados na vida real, são-no, também, agora na ficção, pelo menos até Kelly Bailey, uma pastora da Serra da Estrela, vir acabar com a relação.

José Condessa e Bárbara Branco, que vão protagonizar muitas cenas de sexo na trama de Maria João Mira, garantem que sabem separar as “águas”. “Como eu e a Bárbara já trabalhamos há muito em teatro, já conhecemos as manhas um do outro. E o nosso jogo é que, só por gozo, tiramos o tapete um ao outro a ver onde é que o outro conseguia chegar. O que nos faz crescer é o momento de desequilíbrio”, confessa, à N-TV, o “David Quintela” da trama. “Sempre nos demos bem, já éramos amigos antes de namorar. Antes de sermos um casal somos duas pessoas, ela mais organizada do que eu, mas eu faço o jantar ou, com 20 cenas para estudar à noite, mandamos vir”, brinca José Condessa.

Para Bárbara Branco esta vai ser a sua primeira vilã e protagonista numa novela. E um reencontro com o namorado. “A Bárbara e o Zé são uma coisa e a ‘Vera’ e o ‘David’ são outra. Conseguimos desligar em estúdio. São ‘mindsets’ diferentes. Até porque o ponto de partida na novela é diferente, não tem nada a ver com a nossa relação. No caso das personagens há uma relação já cansada e estagnada no início da novela”, defende a jovem atriz.