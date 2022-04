Depois das críticas Marie dá resposta a Flávio Furtado

Marie foi a expulsa do “Big Brother Famosos”, na TVI, este sábado, 8 de abril, e marcou presença no matutino “Dois às 10” para falar sobre a sua experiência no programa.

A “TikToker” esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, esta segunda-feira, 11 de abril, e no final da conversa fez uma ressalva que ao que tudo indica é uma resposta às críticas que Flávio Furtado teceu sobre a ex-concorrente.

“Eu queria dizer uma coisa… Eu prefiro acabar no talho do meu pai a vestir penas do que ter de tirar as penas para ir trabalhar noutra coisa e ser aceite num trabalho maior, digo muito sinceramente. Mas penas nunca vou deixar de usar”, afirmou Marie.

Recorde-se que o comentador afirmou, durante um dos programa “Extra”, na TVI: “Será que aos 20 anos aquilo que ela faz – decidiu não estudar – é suficiente? Não sejamos hipócritas, se a Marie for bater na maior parte das empresas deste país, não a vão aceitar. Até podem aceitar, olhando ao currículo dela se ela tiver um bom currículo, mas a Marie não vai poder ir para um local de trabalho vestida desta forma”.