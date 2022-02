Depois das férias, Ana Guiomar regressa motivada ao trabalho na novela

Ana Guiomar teve uma semana de férias, mas já regressou ao trabalho na novela “Festa é Festa” e elogiou os colegas de elenco.

“Semana de regresso ao trabalho, depois de uma semana de férias para pôr a cabeça no lugar, limpar a alma, respirar fundo e pensar no futuro”. É assim que Ana Guiomar começa a sua mais recente publicação no perfil Instagram, ao mesmo tempo que se diz preparada para continuar as gravações da novela da TVI “Festa é Festa”, na qual elogia os colegas de trabalho.

“Mais do que audiências, personagens grandes ou textos densos, aquilo que às vezes é preciso, que eu preciso, é das pessoas. Pessoas que acreditam, que vão com tudo, cheias de garra, que me motivam e que me fazem bem!”

“Pessoas que não se levam a sério, que perdem tempo a pôr a conversa em dia, a perguntar pelo cão, pela avó, a perguntar como estamos, o que achamos e se nos sentimos confortáveis”, acrescentou.

“Que semana incrível, divertida e a fazer coisas muito, muito giras! Estou feliz!”, rematou Ana Guiomar.