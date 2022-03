Depois das galas do “BB”, Cristina Ferreira faz direta e voa para a Madeira

Cristina Ferreira aterrou nesta segunda-feira de manhã no Funchal depois de mal dormir após as duas galas consecutivas do “Big Brother Famosos”.

Ela mal dormiu. Cristina Ferreira partiu de madrugada nesta segunda-feira para a ilha da Madeira, após apresentar duas galas seguidas do “Big Brother Famosos” na TVI: primeiro a grande final, que foi ganha por Kasha, no sábado e, no domingo, o novo programa, com 13 novos famosos, nos quais se destacam Nuno Graciano ou Marco Costa. A comunicadora saiu dos estúdios por volta das duas da manhã.

“Depois de um mês cheio de trabalho, sem dias de folga, era só isto. No melhor sítio do mundo”, resumiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, já na varanda do quarto do luxuoso Hotel Savoy.

Curiosa foi a reação de Katia Aveiro. A empresária e irmã de Cristiano Ronaldo deixou um desafio a Cristina Ferreira: “Desce as escadas e vai tomar um cafezinho com a Dolores”. “Já lá vou”, respondeu Cristina Ferreira.