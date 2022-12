Depois das Maldivas, Cláudia Vieira diverte-se no Dubai

Depois de ter estado vários dias a desfrutar das Maldivas, Cláudia Vieira fez as malas e viajou até ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A atriz, de 44 anos, tirou uns dias de férias e viajou, primeiro, até às Maldivas. De seguida, a intérprete e o namorado, João Alves, voltaram a deslocar-se, desta vez, para a cidade do Dubai.

Já no novo local, a artista aproveitou para conhecer o deserto. “Absolutamente imperdível esta aventura no deserto”, descreveu, no perfil de Instagram, na legenda de várias fotografias.

O casal está a viver uma “escapadinha” romântica e deixou a filha, Caetana, em casa. Por sua vez, a intérprete da SIC também é mãe de Maria, fruto do casamento terminado com o ator Pedro Teixeira.