Depois de abandonar o “Big Brother – Desafio Final”, Miguel Vicente agradece mensagens de carinho

No decorrer da semana, Miguel Vicente abandonou a casa do “Big Brother”. O algarvio já deixou uma mensagem nas redes sociais.

Após uma semana complicada, onde viu o amigo ser expulso, Rafael Teixeira, e continuou a protagonizar momentos de tensão, Miguel Vicente decidiu abandonar a casa mais vigiada do país.

O algarvio festejou 30 anos e, durante o dia, manteve-se ausente das redes sociais. Esta quinta-feira, 8 de fevereiro, falou, pela primeira vez, com os seguidores e agradeceu as mensagens de carinho.

“Olá! É o meu primeiro vídeo cá fora e é essencialmente para vos dizer como é que me estou a sentir. Estou-me a sentir com mais charme, porque agora sou um trintão”, brincou o ex-concorrente do “reality show”.

“Muito obrigado a todas as pessoas que me felicitaram pelo meu aniversário. Este marco dos trinta anos, sim, é um número especial e quero-vos agradecer do fundo do coração. Fazem-me sentir uma pessoa especial e amada”, acrescentou.