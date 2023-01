Depois de acidente, irmã de Rita Pereira mostra a rotina: “Hospitais, clínicas e injeções”

Desde que sofreu várias queimaduras num acidente com uma lareira, Joana Pereira tem tido uma rotina de hospitais, clínicas, injeções e fisioterapia.

A irmã de Rita Pereira mostrou, esta sexta-feira, 13 de janeiro, no perfil de Instagram, a seu dia a dia desde que sofreu queimaduras em diversas partes do corpo.

“A vida diária de Joana Pereira… Tratar-se, tratar-se, tratar-se. Hospitais, clínicas injeções, fisioterapia, consultas… Enfim. Tudo por um bem maior”, escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A professora frisou que fica feliz com o cuidado que as pessoas têm, mas gosta mais de abraços. “Amo o vosso respeito pela minha dor, mas amo mais ser abraçada e abraçar com sentimento”, acrescentou.