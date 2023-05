Depois de anos impedido, Yannick Djaló revê as filhas Lyonce e Lyannii

Yannick Djaló esteve impedido de ver as filhas durante alguns anos, mas, durante este domingo, Luciana Abreu permitiu uma reaproximação.

Yannick Djaló e Luciana Abreu são pais de duas meninas, Lyonce, de 12 anos, e Lyannii, de 11 anos.

Durante vários anos, o ex-jogador de futebol esteve impedido de conviver com as filhas, mas agora parece que o cenário se alterou. Na tarde de domingo, 14 de maio, Yannick Djaló reuniu-se com as filhas numa esplanada, avançou a revista “TV Mais”.

Ainda que o ex-casal esteja em “guerra” judicial, devido às pensões de alimentos das menores, a mãe, Luciana Abreu, parece ter baixado a retaguarda quando o assunto é a convivência entre pai e filhas.

Luciana e Yannick separaram-se em 2016. Em 2019, foi decretado, pelo tribunal, que os encontros teriam de ser supervisionados por técnicas ou psicólogas, refere a mesma revista. Porém, essas imposições ficaram no passado.

Recorde-se que na noite de sábado, 13 de maio, Luciana Abreu cantou para “mais de 40 mil pessoas” na Queima das Fitas do Porto.