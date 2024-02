Depois de Bernardo Sousa, foi a vez de Miguel Cristovinho querer desistir do “Dança”

O “Dança com as Estrelas” ficou ontem marcado não só pela desistência de Bernardo Sousa, como pelo pedido para sair de Miguel Cristovinho.

Emoções à flor da pele. Além da desistência de Bernardo Sousa, Miguel Cristovinho também quis sair neste sábado do “Dança com as Estrelas”. O músico colocou o seu lugar à disposição de Raquel Tillo, expulsa pelos telespetadores.

“Acho que a Raquel merece muito ir à final. E eu quero que ela vá. O meu lugar está mesmo à disposição para a Raquel ficar aqui, a sério, de coração”, disse Miguel Cristovinho.

A apresentadora do formato, Cristina Ferreira, explicou que, assim que possível, irá ser anunciada a decisão final, visto que o tema precisa de ser analisado de acordo com as regras da BBC, a estação detentora do formato exibido aos sábados à noite pela TVI.