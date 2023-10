Depois de Cannes, Cristina Ferreira volta ao refúgio onde nunca foi turista

Depois de ter estado no início da semana em Cannes, a estudar novos programas para a TVI, Cristina Ferreira voltou para o seu refúgio: a Ericeira.

Foram dias agitados. Depois de apresentar a gala do “Big Brother”, na TVI, no passado domingo, Cristina Ferreira seguiu direta na segunda-feira para a feira MIPCOM, em Cannes, na qual estudou possíveis novos programas para a estação de Queluz de Baixo.

Neste fim de semana, a diretora de ficção e entretenimento quarto canal conseguiu, finalmente, descansar na “sua” Ericeira.

“Venho à Ericeira desde que nasci. Foi aqui que a minha mãe começou a trabalhar, aos 11 anos, na pensão Fortunato. Foi aqui que começou a namorar com o meu pai. Foi aqui que passei todas as férias de verão, com a minha prima Mónica, na casa da minha tia Hortense, irmã da minha mãe”, começou por referir Cristina Ferreira no perfil de Instagram.

“Foi aqui que comprei a minha primeira casa. Foi aqui que vivi com o meu filho, nos seus primeiros seis anos de vida. Tenho muitas das minhas memórias aqui inscritas. A Ericeira é única. O cheiro a mar é inigualável”, acrescentou.

“No verão estão 40 graus em todo o lado e 18 na Ericeira, num nevoeiro cerrado que, em novos detestamos e, com a idade, se torna mágico. A água é fria. Lava e cria, como dizem os antigos. Foi agora considerada uma das melhores localidades turísticas do mundo. Para mim sempre foi. Eu que nunca fui turista nestas ruas. É casa. Onde me encontro”, concluiu Cristina Ferreira.