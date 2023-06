Depois de condenado por violência doméstica, ator João Baptista chora a morte da avó

Depois da derrota em tribunal e a condenação por violência doméstica, João Baptista continua a viver uma fase dramática, com a perda da avó.

João Baptista está de luto e os últimos dias têm sido particularmente duros para o ator. Depois da derrota em tribunal e uma condenação por violência doméstica, o intérprete anunciou a morte da avó.

“Quero agradecer todos os passos que deste em prol da tua família. Minha avó, minha rainha, meu amor de uma vida inteira. Espero que desse lado esteja a felicidade mais pura, pois deste lado está estranho”, começou por referir nas redes sociais.

“Zela por nós que bem precisamos, e descansa em paz meu amor. Manda um beijinho ao nosso ‘general’. Espero que estejam aí a mandar vir um com o outro já. Choro por ti. Choro lágrimas de muito amor. Amo-te para sempre minha avó. Amo-te para SEMPRE. Amém”, concluiu João Baptista.

Recorde-se que o artista foi condenado a 20 meses de prisão com pena suspensa, tendo ainda que pagar dois mil euros de indemnização depois de uma juíza ter dado como provadas várias das acusações feitas por Dina Kelly, a ex-namorada: “O controlo do telemóvel da companheira, por parte do ator; ofensas gratuitas, incluindo tratá-la por ‘p*ta, maluca ou mongoloide’; tê-la agarrado, imobilizado, fazendo-a cair e ficar com hematomas”, entre outras que adiantou a revista “TV 7 Dias”.

O ator, que não falou em tribunal, defendeu-se através de um vídeo publicado nas redes sociais. “É um assunto que me envergonha muito. Acima de tudo, é para pedir desculpa às pessoas que ficaram tristes com a notícia e garantir que eu não sou assim. Não sou nenhum agressor. Vivi, sim, uma relação muito tóxica. Hoje em dia, passados sete anos, tenho noção disso e não me permitira viver um décimo do que vivi naquela relação”, afirmou João Baptista.