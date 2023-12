Depois de gravar em Portugal, Daniela Ruah regressa aos Estados Unidos para a Consoada

A atriz Daniela Ruah esteve uma semana em Portugal a gravar a série “A Espia” e regressou aos Estados Unidos para passar o Natal.

De regresso à família. Depois de ter estado, há duas semanas, na Figueira da Foz, a gravar a segunda temporada de “A Espia”, série da RTP1, Daniela Ruah voltou aos estados Unidos para passar a Consoada e a época festiva.

“Vou passar o Natal nos Estados Unidos com a família do lado do meu marido. Houve uma altura em que fazíamos metade cá e metade dos Estados Unidos, mas com o jet leg acabávamos por não aproveitar as férias. Ainda por cima o meu filho faz anos no dia 30 de dezembro”, conta a intérprete à N-TV.

“É a família do meu marido que acaba por guiar a cozinha e tudo. Estamos em família e é tudo muito caloroso. O meu filho já não acredita no pai natal e falou comigo há dois anos. Agora vai ajudar a criar a magia para a irmã, que ainda acredita”, remata Daniela Ruah.