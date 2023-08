Depois de Ibiza, Cristina Ferreira passa férias em Vila Nova de Milfontes

Após ter passado pelos Estados Unidos e Ibiza, Cristina Ferreira elegeu Vila Nova de Milfontes como destino para descansar alguns dias.

As férias de Cristina Ferreira parecem não ter fim. Depois de ter feito uma “viagem de sonho” aos Estados Unidos, onde percorreu a famosa Route 66, a apresentadora esteve a bordo de um iate, com algumas caras bem conhecidas, nomeadamente Sofia Ribeiro e Bruno Cabrerizo.

Desta vez, a diretora de ficção e entretenimento da TVI rendeu-se aos tesouros nacionais. Como já é habitual em agosto, Cristina encontra-se a desfrutar de alguns dias em Vila Nova de Milfontes, na companhia da família.

Nas redes sociais mostrou-se de biquíni e somou elogios. “Tão gira”, “Adorei as fotos”, “Linda e maravilhosa” e “A mais gata” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, após terminar as férias em Ibiza, Cristina utilizou a conta de Instagram para se dedicar aos amigos: Catarina Duarte, Ruben Correia e Bruno Cabrerizo. “Saímos de Ibiza hoje com uma pulseira da amizade no braço. Daquelas coisas que se fazem na adolescência. E que duram uma vida inteira. Obrigada por tornarem a minha vida mais leve. E as férias mais cansativas”, escreveu.