Depois de Judite Sousa, Joana Marques tem nova “hater”

Elma Aveiro não gostou de uma brincadeira de Joana Marques e juntou-se a Judite Sousa nas famosas que criticam a humorista.

Mais uma “hater”. Elma Aveiro, empresária madeirense, juntou-se às figuras públicas que não gostaram do humor de Joana Marques. A também guionista acusou a empresária de fazer “perguntas a si própria” nas redes sociais e a irmã de Cristiano Ronaldo reagiu ontem.

“Conhecem esta croma! Goza de mim”, começou por escrever Elma Aveiro no perfil de Instagram. “Deve estar a ver-se ao espalho, inveja é lixado”, acrescentou. “Visto que de bonita não tem nada e deve ser uma ressabiada e desinteressante, por isso chama a atenção”, acrescentou.

“Por isso, chamas a atenção, queres ficar famosa… ficaste… queres trabalhinho eu arranjo-te, desocupada”, concluiu a irmã de Cristiano Ronaldo.

Joana Marques não perdeu a oportunidade e respondeu: “Quanto ao trabalho, poderei estar interessada. É no museu CR7, na loja CR7 ou no hotel CR7?” ironizou.

Elma Aveiro não é a primeira figura pública a não achar graça às piadas de Joana Marques. Há poucas semanas, Judite Sousa insurgiu-se contra a humorista e guionista. “Essa pessoa fez-me bullying nos últimos anos. O humor também pode ser uma arma de agressão. Acontece que não foi a primeira vez que esse programa fez humor com base em palavras minhas”, disse à “TV 7 Dias”.

“Tem de haver honestidade no humor! Estive 50 minutos em frente a uma câmara de televisão a chorar compulsivamente e isso não é normal. Nunca pensei que os amigos do meu filho aparecessem a dar o seu testemunho. Foi uma completa surpresa e um choque emocional para mim. A partir do momento em que eu vejo as caras dos amigos do meu filho, eu estou a ver o meu filho à minha frente”, acrescentou.

“Como é que essa mulher, que é mãe, não percebeu isto e agarrou-se a três ou quatro coisas que eu disse, descontextualizando-as, para me agredir? Não o vai fazer nunca mais! Sabe porquê? Porque eu saí do espaço público. Se, agora, quiser gozar com alguém, que goze com quem está no ativo! Não goza mais comigo! Não goza mais com a minha dor! Não goza mais com as minhas palavras, ditas num clima de grande violência emocional!” afirmou à publicação.