Depois de Lando Norris, Luisinha Oliveira volta a apaixonar-se por famoso

Luisinha Oliveira tem dado que falar na imprensa brasileira por estar a namorar com o famoso surfista Gabriel Medina, depois da relação com Lando Norris.

Ao que parece, Luisinha Oliveira, de 23 anos, já encontrou um novo amor. Segundo a imprensa brasileira, a modelo e o surfista Gabriel Medina, de 29 anos, estão juntos.

O cronista Léo Dias afirmou que a modelo portuguesa e Medina estão a viver um romance: “Nos bastidores do mundo do surfe e do automobilismo, a informação que circula é de que Gabriel Medina vive um romance com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira”, escreveu na conta do Twitter.

Luisinha e Gabriel seguem-se mutuamente nas redes sociais e, segundo os média brasileiros, o anúncio do relacionamento está para breve.

Não é o primeiro famoso com quem Luisinha Oliveira se relaciona

Recorde-se que Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, namorou com Lando Norris durante um ano. Os dois partilharam vários momentos da relação nas redes sociais mas, em fevereiro de 2022, o piloto de fórmula 1 anunciou o término da relação.

“Olá a todos. Depois de algum tempo e consideração, eu e a Luísa decidimos, mutuamente, terminar a nossa relação amorosa e ficarmos bons amigos. Desejo-lhe o Mundo e tenho um enorme respeito por ela e por tudo o que faz, como mulher incrível, forte e gentil que é. Por favor, respeitem a nossa decisão e, especialmente, a privacidade dela daqui para a frente. Obrigado a todos pelo apoio de sempre”, escreveu Lando numa publicação posteriormente apagada.