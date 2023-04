Depois de meses de polémica, Shakira despede-se de Barcelona e muda-se para os Estados Unidos

Shakira decidiu abandonar Barcelona e rumar aos Estados Unidos. Através das redes sociais, a cantora despediu-se da cidade espanhola.

A cantora colombiana tinha-se mudado para a cidade após a sua união com Gerard Piqué e agora, depois da rutura e das acusações de traição , decidiu mudar mais uma vez.

“Instalei-me em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar”, começou por escrever.

“Hoje iniciamos um novo capítulo em busca da sua felicidade. Obrigada a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é mais longa que o amor. Obrigada a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer”, continuou.

“Obrigada ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com o seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!”, rematou.