Depois de pintar, Rita Pereira muda radicalmente o corte de cabelo

Depois de mudar o cabelo para preto, Rita Pereira alterou radicalmente o corte. A atriz mostrou o resultado final nas redes sociais.

A intérprete está a trabalhar num novo projeto e, por isso, teve de pintar o cabelo de preto para a personagem na TVI. No entanto, a artista não se ficou por aqui e mudou também o tamanho do penteado.

“Primeira mudança: Check”, escreveu a também apresentadora no perfil de Instagram.

Diversos famosos afirmaram que Rita Pereira está parecida à irmã Joana.”Ficaste igual à tua irmã, certo?” brincou a apresentadora da SIC Carolina Patrocínio. “Linda! Ficaste ainda mais parecida com a tua irmã”, atirou a atriz Júlia Palha.

Através do InstaStories, a atriz já tinha confessado que está ansiosa para partilhar tudo sobre a sua nova personagem com os admiradores. Porém, continua a manter em segredo o seu trabalho, a novela com o nome provisório “Casa de Bonecas”

“Quero dizer-vos o nome desta nova pessoa que está a nascer”, escreveu.