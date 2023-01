Depois de sair do “Somos Portugal”, Rúben Vieira integra nova aposta da TVI

Depois de ter sido afastado do programa “Somos Portugal”, Rúben Vieira faz parte da nova aposta da TVI, “Vai ou Racha”, que se estreou esta segunda-feira, 30 de janeiro.

Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben” no pequeno ecrã, deixou de ser apresentador do programa dos domingos à tarde e passou a fazer parte do novo concurso conduzido por Pedro Teixeira às 19h00.

O profissional da TVI integra o formato como assistente. Após a estreia de “Vai ou Racha” no início desta semana, Rúben Vieira reagiu, no perfil de Instagram, questionando os seguidores sobre se gostaram, ou não, da primeira emissão.

“Gostaram do novo programa? Vos garanto, eu divirto-me imenso a fazê-lo”, garantiu.

Esta é uma posição que “Ben” ocupou no pequeno ecrã antes de se aventurar como apresentador no “Somos Portugal” depois de um convite da diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira.

Além de Rúben Vieira também Santiago Lagoá foi afastado do “Somos Portugal”. Ao contrário de “Ben”, que se manteve na TVI, o apresentador acabou por deixar a estação privada, por ordem da direção.