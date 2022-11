Depois de se queimar no rosto, Jay Leno sofre acidente de carro

Jay Leno, comediante e apresentador norte-americano, anda em maré de azar. Seis dias após receber alta hospitalar viu-se envolvido num acidente de carro.

De acordo com a imprensa internacional, Jay Leno, que sofreu queimaduras no rosto depois de um carro ter explodido na sua garagem – o que levou a um internamento num hospital em Los Angeles, Estados Unidos – viu-se agora envolvido numa colisão enquanto se dirigia para o seu primeiro espetáculo depois da alta hospitalar.

Segundo conta o jornal “Mirror” Jay Leno embateu num jipe da polícia. A imprensa garante ainda que o humorista estava acompanhado pela mulher e que não houve danos ou feridos.

Conhecido por ser um apresentador e comediante, a estrela de Hollywood celebrizou-se até 2014 na condução do programa da NBC “The Tonight Show With Jay Leno”. Depois da saída do formato, o comunicador dedicou-se à sua grande paixão, os carros de luxo, que conduz ao lado de algumas das maiores estrelas norte-americanas, como a atriz Jamie Lee Curtis, ou o presidente Joe Biden.