Depois de ter estado internado, Travis Barker recebe alta hospitalar

Depois de ter estado internado durante alguns dias, Travis Barker recebeu alta hospitalar. O baterista já se encontra em casa a repousar.

O artista esteve a ser tratado no Cedars-Sinai Medical Center, após ter sido diagnosticado com uma pancreatite, que terá surgido na sequência de uma colonoscopia, segundo a Imprensa internacional.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, o marido de Kourtney Kardashian mostrou o ramo de flores que recebeu da mãe da sua mulher, Kris Jenner, e do respetivo companheiro, Corey Gamble.

De acordo com a revista “People”, que citou uma fonte, o marido de Kourtney Kardashian esteve com dores de estômago extremas e “mal conseguia andar”. Lembre-se que numa primeira instância Travis Barker deu entrada no hospital de West Hills, mas acabou por ser reencaminhado para Cedars-Sinai Medical Center.

O artista e a empresária oficializaram a relação amorosa este ano, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O baterista tem dois filhos, Landon e Alabama, fruto de relacionamentos anteriores.