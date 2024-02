Depois de vomitar e ficar a soro, Cláudio Ramos apresenta gala em direto

Cláudio Ramos apresentou nesta terça-feira a gala do “Big Brother” em direto depois de passar as horas antes a vomitar e a soro.

Horas difíceis. Cláudio Ramos teve várias indisposições nesta terça-feira durante o dia mas, à noite, apresentou mais uma gala do “Big Brother – Desafio Final”, que culminou com a saída de António Bravo.

Foi Cristina Ferreira a fazer a revelação na manhã desta quarta-feira no formato “Dois às 10”. “O Cláudio, ontem, esteve o dia inteiro a vomitar, doente, esteve a soro e à noite esteve três horas a apresentar uma gala”, começou por referir a apresentadora.

“É para as pessoas perceberem que isto não é assim tão simples como parece”, concluiu Cristina Ferreira.

“Não sei o que é que foi, nunca tinha estado assim”, reagiu o rosto do “reality show”.

Dois dias antes, Cláudio Ramos esteve na gala do 31.º aniversário da TVI, no Casino Estoril, e mostrou-se sensibilizado com a homenagem de carreira à repórter Mónica Jardim.