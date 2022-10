“Depois do dilúvio”: Cristina de regresso a casa após semana louca

Cristina Ferreira “recarregou baterias” neste fim de semana, em casa, na Ericeira, depois de uma semana em que não parou.

“Depois do dilúvio”. A foto de Cristina Ferreira do mar da Ericeira, após a tempestade dos últimos dias, aplica-se, também, à semana da apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI que conseguiu, finalmente, descansar sábado e domingo.

No fim de semana passado a comunicadora rumou ao Porto para apresentar o “Cristina Talks”, no Pavilhão de Gondomar, no dia seguinte conduziu mais uma gala do “Big Brother” e seguiu diretamente para Cannes, em França, onde participou na feira MIPCOM.

Neste sábado e domingo Cristina Ferreira voltou aos seus passeios matinais na zona Oeste, junto ao mar, mas, à noite, há mais uma gala do “Big Brother” para apresentar, nos estúdios da Venda do Pinheiro.