Depois do divórcio de Angelina Jolie, Brad Pitt tem nova namorada

O ator norte-americano está num relacionamento amoroso com a modelo alemã Nicola Poturalski, de 27 anos, com quem está de férias no sul de França.

Quatro anos após o divórcio de Angelina Jolie, com quem esteve casado durante dois anos, esta é a primeira relação confirmada de Brad Pitt. O casal foi fotografado no aeroporto de Le Castellet, na Provença, e segundo a Page Six “estão juntos” e “desfrutam de umas férias”.

O casal está no castelo de Miraval, uma propriedade adquirida por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2011, por mais de 60 milhões de euros.

No entanto, a relação entre Brad Pitt e Nicola Poturalski não é recente. O ator e a modelo foram fotografados juntos num concerto do “rapper” Kanye West, em novembro de 2019.

LEIA TAMBÉM: