Depois do Dubai, Flávio Furtado elege as Seychelles para passar férias

Flávio Furtado, que esteve pelo Dubai, trocou o destino de férias. Saído dos Emirados Árabes Unidos, o apresentador rumou até às ilhas Seychelles.

Novo destino: depois de uns dias no luxo do Dubai, Flávio Furtado viajou para as ilhas Seychelles, onde está a continuar as suas férias.

“Como diz o ditado: ‘Há mares que vêm por bem’! Bom sábado”, disse o apresentador do “TVI Extra” no perfil de Instagram.

Nas redes sociais, Flávio Furtado mostrou a “vila” na qual ficou instalado naquelas ilhas paradisíacas: “Não há coincidências… a minha vila nos últimos dias tem o número 17. Um dia partilho contigo a importância deste número na minha vida”, prometeu aos milhares de seguidores.

E, a propósito de fãs, o comunicador viu-se obrigado na semana passada a fazer um esclarecimento sobre as férias no “paraíso”.

“Em dezembro ofereci oito fins de semana para duas pessoas; em fevereiro ofereci uma viagem para dois com tudo incluído. Da próxima participe, pode ser que tenha sorte de ganhar umas férias oferecidas por mim. Ah, e se todos fizessem como eu, haveria menos gente ‘que trabalha mais’ que eu a ‘passar tantas necessidades’. Não concorda?”, respondeu a um seguidor.