Depois do filho, Pedro Fernandes está infetado com covid-19

Pedro Fernandes anunciou que está infetado com covid-19, depois do filho ter contraído o vírus. Só a mulher se mantém negativa.

Há dias que o animador da RFM estava a fazer as manhãs de casa, por o filho estar infetado, mas agora o comunicador também contraiu o novo Coronavírus.

“Isto não tem piada nenhuma! O bicho apanhou-me. Com o Tomás positivo desde terça-feira, ontem comecei com uma tosse seca e hoje tive uma noite desgraçada com arrepios e febre. Não era preciso fazer um teste para saber que estava positivo”, começou por partilhar com os seguidores.

“Agora é aguentar, descansar, beber muita água, paracetamol nas doses indicadas e aproveitar que a Rita ainda não está infetada para lhe pedir os miminhos todos. Já sabem que um homem quando está doente parece que o mundo vai acabar. E pelo menos agora o Tomás já pode ter companhia às refeições”.

A RFM terá de esperar. “Quanto à rádio, espero estar em condições na segunda-feira para fazer a emissão a partir de casa, até porque tenho andado a preparar os Debatezinhos Café da manhã que me faltam. O estúdio vai ter de esperar mais uma semana”.

“Obrigado a todos pelas mensagens, as melhoras para os que estão doentes e boa sorte para os que ainda não ficaram. E que o Sporting ganhe hoje porque isso também contribui em muito para o meu bem estar geral”, rematou Pedro Fernandes.