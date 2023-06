Depois do internamento, Madonna já teve alta e está em casa

Ontem foi dado a conhecer o estado de saúde de Madonna, que foi internada com uma infeção bacteriana grave. Contudo, a artista já teve alta e está em casa.

Madonna foi internada de urgência no passado sábado, dia 24 de junho, com uma infeção bacteriana grave, após ser encontrada inconsciente. O estado de saúde da cantora fez com que adiasse os próximos eventos, incluindo a digressão mundial, que passaria por Portugal.

Depois de alguns dias na unidade de cuidados intensivos, a artista, de 64 anos, já teve alta e está em casa, segundo a BBC, apesar de ainda serem precisos cuidados.

Apesar do retorno do hospital, de acordo com declarações ao site americano TMZ, Madonna começou a “vomitar incontrolavelmente”. A “rainha do pop”, contudo, está na sua casa, em Nova Iorque, mas ainda de cama.

Madonna é mãe de seis: Lourdes, Rocco, David, Mercy e as gémeas Stella e Estere. É do conhecimento público que Lourdes, a filha mais velha da artista, esteve sempre do lado da mãe.

Devido ao quadro médico de Madonna, os filhos Rocco e David já rumaram a Nova Iorque para também acompanharem de perto o estado da mãe.