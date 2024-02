Depois do mistério do afastamento, Fanny regressa este domingo à televisão

Esteve semanas afastada do pequeno ecrã e da TVI, mas Fanny Rodrigues regressa neste domingo ao quarto canal, no “Somos Portugal”.

“Onde está Fanny?” A pergunta foi feita por muitos internautas, que estranharam o “desaparecimento” da apresentadora, que deixou o pequeno ecrã sem que nada o fizesse prever durante algumas semanas.

Mas, agora, sabe-se que Fanny Rodrigues está de regresso já neste domingo, para fazer reportagem no programa “Somos Portugal”.

Ao lado de Mónica Jardim, Vítor Emanuel e Idevor Mendonça, a “belle portugaise”, como ficou conhecida no “reality show” “Big Brother – Desafio Final”, vai estar na Terrugem, em Sintra.

“É já este domingo que vamos até à Terrugem para mais uma Feira do Fumeiro! Uma tarde que promete ser bastante animada e que contará também com a presença especial de @agataoficial.artista para um mini concerto”, pode ler-se no perfil de Instagram do programa “Somos Portugal”.