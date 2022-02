Depois de ter sido mãe novamente, Mafalda Sampaio admite que os últimos meses têm sido “duros”

Depois de ter sido mãe pela segunda vez, Mafalda Sampaio admitiu, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, que os últimos meses têm sido “duros”.

A influenciadora digital confessou que estava preparada para tomar conta do bebé de três meses e trabalhar, sem ter qualquer ajuda. No entanto, as coisas acabaram por não correr como tinha planeado.

“Como estão vocês meus fofos? Aqui em casa cá estamos, um balde e uma esfregona no fundo ficam sempre bem! É orgânico é real. Desculpas, para não o ter arrumado depois de limpar um xixi de cão. Estes últimos meses têm sido duros… Nunca pensei mas tem sido maravilhoso ao mesmo tempo”, começou por admitir.

“Tinha-vos dito que à partida não ia precisar de ajuda para trabalhar e tomar conta deste bebé de três meses que mais parece ter seis. E adivinhem? Desisti! Atirei a toalha ao chão. Não consigo”, assumiu.

A também empresária referiu que precisa de trabalhar e passar mais tempo de qualidade com o filho mais novo, Francisco. “Vamos fazer um híbrido, e acho que foi a melhor decisão. Começamos com uma fase de adaptação e tudo se vai compondo”, acrescentou, em jeito de conclusão.