Derrotado pelo Benfica, Cristiano Ronaldo é recebido pela família

Cristiano Ronaldo jogou contra o Benfica, mas acabou por perder. A família esteve nas arquibancadas a torcer pelo jogador.

Esta quinta-feira, dia 20 de julho, o Al-Nassr e o Benfica enfrentaram-se nos relvados do Estádio do Algarve. Cristiano Ronaldo foi o titular da partida. A partida não acabou bem para a equipa da Arábia Saudita, que perdeu frente à portuguesa.

Apesar da derrota, Ronaldo teve o apoio da família que esteve presente no recinto. Dolores Aveiro, Elma e Leonor Caires (mãe, irmã e sobrinha) e também o filho mais velho do jogador, Cristianinho, estiveram nas arquibancadas. Contudo, nem Georgina ou os filhos mais novos foram vistos no estádio.

Após o apito final, Cristiano posou ao lado da mãe, da irmã e da sobrinha. O registo foi partilhado pela matriarca da família Aveiro nas redes sociais.

“Filho que tenhas boa viagem e até breve. Amo-te muito, vai com Deus”, escreveu Dolores na legenda da publicação.

O craque português foi também alvo de críticas por parte da atriz Maria Vieira, após ter descartado a hipótese de regressar profissionalmente ao futebol europeu. “O Cristiano Ronaldo descarta o Sporting (como se alguém lá o quisesse) e afirma que o futebol europeu já perdeu muita qualidade!”, diz a atriz.