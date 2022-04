Desempenho de César Mourão em “Esperança” deixa atores rendidos: “Sublime!”

A interpretação de César Mourão no primeiro episódio da série “Esperança”, exibida este sábado pela SIC, recebeu o aplauso do público e a “vénia” dos colegas atores.

Não é só a notícia da vaca descontrolada no estúdio de Cristina Ferreira, na TVI, que está a marcar a manhã informativa da Televisão este domingo: na SIC, César Mourão brilhava ontem em “Esperança”, no papel de uma idosa que corre o risco de ser expulsa de casa pelo senhorio.

Os internautas elogiaram a transformação física, mas os maiores elogios ao humorista chegaram dos colegas atores. “Não reconheci o meu amigo. Mas reconheço o feliz encontro do talento (imenso) do ator com a personagem certa, a mestria de outros para os sublimar (realização, caracterização, etc.), a visão e coragem de quem pode (e deve) apostar no produto final e o privilégio de poder-mos ser espectadores”, referiu Rui Unas.

Também Noémia Costa não quis deixar passar despercebida a estreia de “Esperança”: “Sou fã dele desde sempre porque sempre o achei fantástico. Vi a estreia de ‘Esperança’ e quando se leva com um cunho de comediante… Sabem lá o que é um ACTOR. Sublime!”

Daniel Oliveira, diretor da SIC, tinha avisado antes da estreia o que os telespetadores podiam esperar. “A interpretação magistral do @cesartmourao na ‘Esperança’ que hoje estreamos vai fazer com que daqui a muito tempo ainda dela se fale. Com qualidade cinematográfica, realização de Pedro Varela, banda sonora de @miguel_araujo_insta, esta série é uma homenagem à força da velhice e a um modo tão português de ser”, começou por adiantar.

“Vamos rir muito, mas também vamos engolir em seco. O César parece ter-se preparado toda a vida para este papel, tal é a riqueza de detalhes da sua composição. Apreciem, é gourmet”, concluiu Daniel Oliveira.