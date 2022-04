“Desesperada com dores”. Maria Cerqueira Gomes preocupa fãs

A apresentadora da TVI tem aproveitado os tempos livres para correr, mas os últimos exercícios correram mal e Maria Cerqueira Gomes confessou-se “cheia de dores”. Os fãs ficaram preocupados.

Maria Cerqueira Gomes continua a manter a boa forma física e as corridas são uma constante. Mas, os últimos exercícios não foram fáceis e a ex-companheira de Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” (TVI) apresentou algumas queixas.

“Isto podia ser um eu, poderosa, depois de corrida de 10 quilómetros… podia! Mas não!”, começou por referir nas redes sociais.

“Na realidade estou com dores na lombar e as mãos na anca amparam…ando desesperada com dores no nervo ciático que irradia para resto da perna! E esta semana farei mais de 1200 quilómetros”, lamentou-se a apresentadora da TVI, que agora trabalha no Porto.

Seguida por milhares de fãs, alguns mostraram-se preocupados: “Tudo bem, Maria?”, questionou um. “Estou preocupado”, referiu outro.