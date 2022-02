Desportiva e chique: filho aprova visual de Cristina Ferreira

De saída para mais uma manhã de trabalho, Cristina Ferreira mostrou o visual. A apresentadora garantiu aos fãs que foi aprovado pelo filho.

Afinal, Tiago, filho de Cristina Ferreira e de António Casinhas, também tem uma palavra a dizer sobre a roupa da mãe. Foi a própria diretora de Entretenimento e Ficção da TVI quem o garantiu na manhã desta terça-feira, antes de sair de casa.

“O meu filho gostou do meu estilo hoje. Eu também”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais, enquanto misturava um estilo desportivo com um “look” mais chique.

Além de Tiago, os seguidores da também apresentadora da TVI aprovaram, igualmente, o “modelito”. “Eu adoro”, “eu também gosto”, servem a título de exemplo.

Entretanto, Cristina Ferreira, que esteve duas semanas de férias, voltou nesta segunda-feira ao trabalho. “(…) Já fiz de tudo, já ganhei prémios, já tive vontade de trabalhar apenas numa padaria, já tive vontade de ser só Cristina sem que ninguém me conhecesse. E depois a realidade devolve me centenas de mensagens de carinho e convidados que ,nos olhos, me dizem que o seu grande sonho era conhecer a CRISTINA”, começou por referir.

“Aquela Cristina que veem há 18 anos na televisão. E percebo que é aqui que faço sentido. Onde a tímida miúda, ainda envergonhada (mesmo que não acreditem), descobriu que podia passar a serra, sonhar fora da terra, ser dos outros e nunca deixar de ser de si mesma. Porque no muito que me dou ainda há um bocadinho que é só meu. E chegar onde cheguei, sem medos, é o meu maior prémio. Obrigada”, rematou.