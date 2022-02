“Desprezado”. A revolta de Gonçalo Diniz contra as televisões

View this post on Instagram

Recebi esta foto do meu querido @ricardo_jeronimo2 desejando boas festas. Mexeu comigo pois esta foto foi tirada 1 mês antes de saber que tinha cancro. Como seria possível, tão saudável, tão feliz, tão amado. "Não importa como estás por fora… temos que vigiar SEMPRE o nosso interior" FAÇA RASTREIOS SEMPRE. Vou voltar a treinar à séria. #dicadenatal