Desvendado o nome da filha de Marco Costa

Marco prepara-se para abraçar a paternidade pela primeira vez e não podia estar mais entusiasmado. Esta terça-feira, 9 de agosto, foi revelado o nome da filha.

A companheira do pasteleiro, Carolina Pinto, fez uma publicação em que desvendou que o nome escolhido tem um significado especial para o casal.

“Maria Emília. Foi o nome que escolhi para ti, filha”, começou por escrever.

“Avó… lembras-te? No dia que me despedi de ti, no dia que senti o teu cheiro pela última vez prometi-te ao ouvido. ‘Um dia, quando tiver uma filha, vou dar-lhe o teu nome’. Obrigada avó por me teres dado esta benção. Onde quer que tu estejas, a minha promessa está cumprida”, lê-se.

“Marco, meu amor… A tua vida é sem dúvida rodeada de mulheres, a nossa filha vem para completar o clã. Estás tramado porque ela vai fazer de ti gato sapato”, brincou de seguida a namorada de Marco Costa.

“Filho, vais ter uma mana. A tua cara de : ‘oh meu Deus as miúdas são bué chatas, queria um mano’ foi hilariante! A minha mãe vai ter uma neta com o nome da mãe dela, e não há nada mais bonito que isto… A minha sogra abraçou-me como se fosse eu a filha dela, choramos juntas. O meu pai queria um neto, para não se chatear muito. As tias vão ser mais pirosas que a sobrinha. Mas querem saber a melhor parte? É tão fácil ser feliz com eles”, rematou.