“Deusa”: Laura Figueiredo dá as boas-vindas ao verão

Laura Figueiredo deu as boas-vindas ao verão na piscina e foi muito elogiada pelos milhares de seguidores.

O verão começou há poucos dias e com a temperatura a atingir valores elevados neste fim de semana, a influenciadora digital Laura Figueiredo aproveitou para se divertir na piscina.

“A minha estação do ano favorita voltou e ainda que esteja no último mês de gravidez e o calor não ajude em nada, continuo a adorar as temperaturas altas! Quem por aí também é fã do verão?”, questionou a namorada de Mickael Carreira nas redes sociais.

Os seguidores mostraram-se rendidos à boa forma de Laura Figueiredo, a quem apelidaram de “deusa”, “maravilhosa” ou “fantástica”.

Recorde-se que esta é a segunda gravidez da influenciadora digital, que contou com o apoio da filha, Beatriz, para revelar o sexo do bebé que está para chegar. A filha mais velha do casal ofereceu um colar à mãe onde estão, juntas, as imagens de uma menina… e de um menino.

“É um menino”, revelou a pequena Beatriz no vídeo partilhado por Laura Figueiredo nas redes sociais.