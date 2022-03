Devin Ratray, ator de “Sozinho em Casa”, detido por violência doméstica

Devin Ratray, o ator que deu vida a Buzz McCallister, o primo malvado de Kevin em “Sozinho em Casa”, foi detido por violência doméstica.

De acordo com o site “TMZ”, o intérprete, de 44 anos, teve uma zanga com a agora ex-companheira, há duas semanas, e foi nessa circunstância que terão ocorrido as alegadas agressões. O artista foi acusado de ter estrangulado a namorada.

Segundo o mesmo site, Devin Ratray foi acusado de violência doméstica esta quarta-feira, 22 de dezembro, depois de se ter entregado às autoridades de Oklahoma City, Estados Unidos da América. A mesma publicação adianta ainda que o ator foi libertado após o pagamento de uma fiança de 25 mil dólares.

O site “TMZ” revelou ainda que a suposta vítima revelou as agressões a 10 de dezembro e que o seu relato afirma que o intérprete ficou agressivo num quarto de hotel e a empurrou, socou e pressionou a sua garganta com as suas mãos. Nas suas declarações a ex-companheira terá ainda contado que Devin Ratray estava alcoolizado e que lhe disse: “É assim que vais morrer”.