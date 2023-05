Dez anos após a morte: Cody Walker faz sentida homenagem a Paul Walker

Dez anos após a morte do irmão, Paul, Cody Walker prestou-lhe homenagem: “Senti que, agora, era o momento apropriado”.

Paul Walker, estrela de grandes sucessos do cinema como a saga “Velocidade Furiosa”, faleceu em 2013, vítima de um acidente de viação aparatoso em Santa Clarita, no sul da Califórnia, Estados Unidos.

Uma década depois, Cody Walker achou que era o momento para homenagear o irmão: “Em novembro, fará dez anos desde que perdemos o meu irmão Paul e eu senti que, agora, era o momento apropriado”, referiu Cody, em declarações à “People”.

No dia 30 de abril, Cody Walker e a mulher, Felicia, deram as boas-vindas ao terceiro filho e decidiram chamá-lo de Paul.

“O meu irmão, Caleb, e eu não vamos ter filhos. O meu irmão, Paul, era Paul William Walker IV, uma vez que esse nome remonta a quatro gerações. Dentro da família, ele era conhecido como ‘pequeno Paul’ ou ‘Paul IV’, embora ele tenha ultrapassado o nosso pai em altura. Era importante para mim manter esse nome”, explicou.

Recorde-se que a filha do astro de Hollywood, Meadow Walker, integra o elenco do último filme da saga, “Velocidade Furiosa X”: “Graças ao meu pai, nasci na família ‘Velocidade Furiosa’. Nem acredito que agora também tenho de oportunidade de estar ao lado daqueles que me viram crescer”, escreveu na legenda de uma publicação divulgada no Instagram.