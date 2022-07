Dez celebridades que arrasam em biquíni

Esta terça-feira, 5 de julho, assinala-se o Dia do Biquíni, a peça icónica que, em 1946, substituiu o tradicional fato de banho e fez furor.

“Mais pequenas do que o mais pequeno fato de banho”, foi este o mote utilizado para promover esta indumentária reduzida que se tornou num marco na história e revolucionou a forma como as mulheres se vestiam na praia. A pioneira foi Micheline Bernardini, uma dançarina do Casino de Paris que, apenas com 18 anos, rompeu com a tradição e aceitou o desafio de Louis Réard.

A jovem concordou em desfilar com a criação do francês inspirada no Atol de Bikini, nas ilhas Marshall, no Pacífico Sul. Contudo, o escândalo foi tal que só em meados da década de 1950 o biquíni se conseguiu afirmar com rostos como Brigitte Bardot e Marilyn Monroe a usarem e abusarem desta peça.

Apesar do escândalo e do choque daquela época, o biquíni foi conquistando o seu espaço e hoje é visto e usado com naturalidade e são várias as celebridades que desfilam pelas praias com esta peça e que partilham as imagens nas redes sociais.

Um exemplo é Diana Chaves que durante as suas férias nas Maldivas publicou várias fotografias de biquíni e somou elogios.

Também Bárbara Bandeira tem vindo a subir as temperaturas nas redes sociais com fotografias em biquíni.

Bárbara Norton de Matos também não é exceção e frequentemente exibe a sua silhueta no Instagram.

Rita Pereira costuma aproveitar o calor que se faz sentir e veste o biquíni para ir bronzear para a praia, momentos que partilha com quem a segue nas redes sociais. No entanto, a atriz foi mais longe e, recentemente, partilhou uma fotografia em topless ao lado de Joana Seixas e Sara Barradas.

A empresária e “digital influencer” Vanessa Martins também se junta ao grupo e mostra ser dona de um físico invejável com algumas fotografias em biquíni espalhadas pela sua página de Instagram.

Sofia Ribeiro, que há pouco tempo esteve de férias em Bali, Indonésia, aproveitou para partilhar com os fãs algumas imagens das paisagens paradisíacas enquanto apanhava sol.

Sofia Arruda não é exceção e aproveitou o dia do seu aniversário, quarta-feira, 22 de junho, para posar em biquíni num barco em Espanha.

Cristina Ferreira também aproveita as redes sociais para frequentemente mostrar a sua silhueta em biquíni, algo que fez nas suas férias recentes.

Iva Domingues, que está de férias em Formentera, Espanha, somou vários elogios ao partilhar uma imagem bom um biquíni vermelho.

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, é mais um rosto conhecido que se rendeu ao biquíni e colheu elogios ao publicar fotografias com esta indumentária.

Mas não só a nível nacional esta peça de roupa ganhou força, famosas como Anitta, Luísa Sonza, Jennifer Lopez, entre outras, optam por esta peça para um passeio pela praia.