Dia da Mãe: Diogo Amaral publica a foto (da “ex”) mais ternurenta do dia

E, no Dia da Mãe, a foto mais ternurenta vai para… Diogo Amaral. O ator da SIC homenageou a ex-companheira, Jessica Athayde, e o filho de ambos, Oliver.

Uma imagem que já está a “derreter” muitos corações. Diogo Amaral publicou na tarde deste domingo uma fotografia que é uma homenagem ao Dia da Mãe, neste caso à ex-namorada, Jessica Athayde e ao filho de ambos, Oliver, que aparecem num momento amoroso.



“Oh Xavala, és a miúda dos olhos do meu filho! Oh Xavalo, o dia da mãe é todos os dias! You rock this shit mummy”, escreveu Diogo Amaral no perfil de Instagram.

Entre os vários comentários dos seguidores destaca-se o do ator e apresentador da SIC João Paulo Sousa: “Que bonito!”